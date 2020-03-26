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Четверг, 26 марта 2020, 16:22 мск

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Члены правительства Республики Сербской отдадут половину своей зарплаты бюджетникам

Фото: Tanjug.rs

Кабинет министров Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) принял решение направить половину своих мартовских зарплат в республиканский Фонд солидарности и обновления. Об этом сообщил глава правительства Радован Вишкович.

«К этой инициативе добровольно присоединились и сотрудники госучреждений, за исключением работников здравоохранения», – уточнил премьер-министр. По его словам, которые цитирует «Балканист.ру», средства фонд направит бюджетникам, которые во время эпидемии вируса COVID-19 претерпевают наибольшие сложности.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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