В Черногории арестован сербский священник

В городе Будва арестован священник за нарушение запрета публичных богослужений в храмах. В заявлении полиции Черногории говорится, что во время литургии в монастыре присутствовало 11 граждан, передает «Балканист.ру».

По распоряжению прокурора черногорская полиция арестовала 47-летнего гражданина Сербии. Он подозревается в совершении уголовного преступления, связанного с несоблюдением санитарных правил по борьбе с опасным инфекционным заболеванием.

В самой Сербии в настоящее время коронавирус обнаружен у трех священнослужителей Валевской епархии СПЦ. Один из них, епископ Милутин, сегодня ночью скончался. Еще двое находятся на лечении в больнице в Белграде.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 30.03.20

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