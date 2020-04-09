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Четверг, 9 апреля 2020, 12:48 мск

Новости Балканы

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Россия отправляет самолет с медицинской помощью в Республику Сербскую

Россия направляет в Республику Сербскую самолет с медицинским оборудованием, средствами защиты и группой медэкспертов. Борт с гуманитарной помощью и врачами прибудет сегодня в Баня-Луку, сообщает пресс-служба Совета министров Боснии и Герцеговины.

Предполагается, что российские специалисты будут работать в Университетском клиническом центре.

В настоящее время в Республике Сербской зафиксировано 365 случаев заражения коронавирусом, 13 инфицированных умерли.

Баня-Лука – Москва, Катарина Лане

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Метки / Европа

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Москва, Балканы, Центр России, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Европа, Коронавирус из Китая, Сербия,