Олигархи в шоке: премьер-министр Болгарии предложил бизнесменам продать свои элитные авто

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обрушился с жесткой критикой на представителей бизнеса, пытающихся получить помощь от государства в условиях эпидемии коронавируса. Глава правительства посоветовал олигархам продать свои элитные автомобили, чтобы заплатить зарплату работникам предприятий.

«В бедной и нищенствующей Болгарии полицией зарегистрировано три автомобиля «Бугатти» (таких, как у звезды мирового футбола Роналдо). У нас в Болгарии имеется 241 автомобиль «Бентли», 123 «Феррари», 54 «Майбаха», 22 автомобиля McClaren, 87 «Ламборгини», 311 «Мазератти». Помимо этого, зарегистрировано 84 «Роллс-Ройса», 280 внедорожников «Хаммер» и 4 тысячи авто марки «Ягуар», – обратил внимание Борисов.

«Вместо того, чтобы увольнять сотрудников или урезать им зарплаты, владельцы этих «лимузинов» в условиях кризиса могли бы отказаться от части своего роскошного автопарка», – считает болгарский премьер, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что премьер регулярно выходит в прямой эфир в своем аккаунте в «Фейсбуке», где демонстрирует, как ездит по дорогам страны на элитном джипе марки «Тойота».

София, служба информации РИА «Новый День»

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