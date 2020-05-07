«Вот тебе, батюшка, и Юрьев день»: черногорская полиция снова терроризирует духовенство

Накануне во время православного праздника в память святого Георгия Победоносца в черногорском городе Беране прошел крестный ход, организованный священниками монастыря Джурджевы Ступови, который отпраздновал 807-летие.

Крестный ход, в котором участвовало духовенство Будимлянско-Никшичской епархии, состоялся без участия прихожан, однако привлёк к себе внимание прохожих, гуляющих по центральной улице города и решивших присоединиться к мероприятию.

По окончании шествия полиция вызвала на допрос священников, принявших участие в крестному ходе, хотя владыка епархии Будимлянско-Никшичской Иоаникие уверял, что духовенство придерживалось мер безопасности в условиях эпидемии коронавируса и сохраняло положенную дистанцию. Священнослужитель напомнил, что день святого Георгия – важный праздник для верующих, и в этот день традиционно проходит большой крестный ход.

«В этом году из-за эпидемии священники не стали созывать прихожан и полностью придерживались мер безопасности. Это был единственный способ поздравить нашу паству, у которой сейчас ограничены возможности посещения храмов и служб», – заявил владыка Иоаникие.

Тем не менее, черногорская полиция завела административное дело и сейчас собирает видео-доказательства, чтобы выяснить, случайно ли прохожие оказались на месте крестного хода, и кто именно принимал в нем участие.

Согласно последним данным, в Черногории выявлено 324 человека, заболевших коронавирусом, скончалось 8 человек.

Беране, Катарина Лане

Беране. Другие новости 07.05.20

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