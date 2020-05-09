Северная Македония выпустила марку с границами фашистского государства

В Северной Македонии выпущена почтовая марка «Северная Македония в ЕС» с изображением Хорватии в границах профашистского Независимого государства Хорватия. Как передает «Балканист.ру», македонский вариант карты был дополнен сербскими территориями Бачки и Рашской области.

Напомним, марионеточное фашистское Независимое государство Хорватия, существовавшее с 1941 по 1945 год, устраивало гонения и геноцид сотен тысяч сербов. Его территория включала в себя современную Хорватию, Боснию и Герцеговину и часть Сербии.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 09.05.20

В Черногории государственный телеканал выдал в эфир музыку почитателя хорватских фашистов. / В Сербии прошли торжества в честь Дня Победы. / «Жульничество»: парламентские выборы в Сербии попытаются превратить в клоунаду. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»