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Суббота, 9 мая 2020, 17:50 мск

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Северная Македония выпустила марку с границами фашистского государства

Фото: kurir.rs

В Северной Македонии выпущена почтовая марка «Северная Македония в ЕС» с изображением Хорватии в границах профашистского Независимого государства Хорватия. Как передает «Балканист.ру», македонский вариант карты был дополнен сербскими территориями Бачки и Рашской области.

Новый День: Северная Македония выпустила марку с границами фашистского государства

Напомним, марионеточное фашистское Независимое государство Хорватия, существовавшее с 1941 по 1945 год, устраивало гонения и геноцид сотен тысяч сербов. Его территория включала в себя современную Хорватию, Боснию и Герцеговину и часть Сербии.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 09.05.20

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