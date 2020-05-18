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Понедельник, 18 мая 2020, 11:17 мск

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В Черногории освобожденного православного епископа прихожане встретили грандиозным представлением (ВИДЕО)

Фото: Иванград студио

В Черногории епископ Будимлянско-Никшичской епархии Сербской православной церкви Иоанникий вернулся в город Беране. Накануне вечером владыка прибыл в монастырь Джурджеви-Ступови после того, как провел 72 часа под стражей.

В День памяти святого Василия Острожского епископ и еще восемь священников СПЦ были задержаны черногорской полицией на трое суток по подозрению в организации массового собрания в период борьбы с распространением коронавирусом. Служители церкви не признали свою вину, указав, что никого не приглашали, и народ сам пришел на богослужения в честь святителя Василия, считающегося покровителем Черногории. После прокатившейся по всей стране волны многочисленных протестов священнослужители были отпущены на свободу.

Жители Беране готовились к прибытию епископа Иоанникия весь день, в городе царила праздничная атмосфера. Несколько тысяч православных верующих собрались вечером перед резиденцией Будимлянско-Никшичской епархии, чтобы поприветствовать освобожденного владыку.

На поле перед храмом сотни людей растянули огромное полотнище цветов сербского флага и выстроились таким образом, чтобы своими телами составить послание: «Добро пожаловать, владыка».

Встреча владыки Иоаникия

Сразу после прибытия епископ Иоаникий обратился к собравшимся у монастыря прихожанам со словами благодарности. «Для меня большая честь приветствовать вас всех и поблагодарить за вашу любовь, за пламенную поддержку, которую мало где еще увидишь. Вы оказываете поддержку владыке, спасибо, но я понимаю это как поддержку Церкви, поддержку вере, святыням», – сказал он.

«Те, кто хотел унизить нашу веру, тех Господь Бог унизит. Если мы идем по Божьему пути, кто бы ни пытался нас унизить, мы принимаем это как Голгофу Христа, и это величайшее испытание нашей веры. Легко исповедовать веру, когда всё хорошо и прекрасно, но мы должны подтвердить нашу веру и верность, когда нам тяжело, и для нашего народа это привычное дело», – подчеркнул священнослужитель.

Подгорица, Катарина Лане

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