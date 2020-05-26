«Не отражает интересы большинства»: глава черногорского муниципалитета жестко раскритиковал решение не пускать сербов в страну

Глава черногорского муниципалитета Герцег-Нови Стеван Катич раскритиковал решение правительства страны, которое приняло решение не открывать границу с Сербией.

«Решение правительства об избирательном открытии границ, согласно которому гражданам Сербии и Боснии и Герцеговины по-прежнему запрещен въезд в Черногорию, уже нанесло ущерб не только Герцег-Нови, но и всему побережью», – заявил Катич.

Глава муниципалитета также отметил, что Герцег-Нови, как и все прибрежные города, основной деятельностью которых является туризм, уже «страдают от последствий безрассудных и тенденциозных действий со стороны правительства Черногории».

«Цель этого решения спровоцировать граждан соседних стран, хотя все мы знаем, что в ближайшие дни им будет разрешено въехать в Черногорию, потому что наша экономика во многом зависит от сотрудничества с этими странами. Учитывая ужасно негативную реакцию в наших братских и дружественных странах, большинство жителей которых приезжает в Герцег-Нови, я считаю, что это поспешный шаг, направленный только на углубление внутреннего кризиса в Черногории», – подчеркнул Катич.

«Я призываю всех людей в Сербии и Боснии и Герцеговине не становиться жертвой таких провокаций со стороны официальных государственных органов в Черногории. Как и много раз ранее, действия правительства Черногории не отражают волю или потребности большинства граждан. Вас всегда ждут в Герцег-Нови и в максимально возможном количестве», – заявил глава муниципалитета.

Герцег-Нови, Катарина Лане

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