Во всем «виноваты» сербы: власти Черногории провоцируют политический кризис в стране

Политический кризис в Черногории будет продолжаться, пока проблема сербского населения в этой стране не будет решена демократическим путем – от права на язык до всех других. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

«Отрицание сербской идентичности в Черногории – это отрицание самой Черногории. Изъятие храмов Сербской православной церкви и арест церковных сановников, безусловно, не способ узаконить Черногорию как демократическое государство», – сказал политик в интервью Srpskainfo, передает «Балканист.ру».

Додик подчеркнул, что власти Черногории должны перестать пугать своих граждан тем, что «кто-то что-то имеет против черногорской государственности». «Я имею в виду, нужно перестать сеять страх перед Сербией. Любой, кто имеет добрые намерения, может понять, что Сербия ведет себя очень корректно, независимо от того, какие ненужные и вредные решения принимает Подгорица. События в Черногории находятся под пристальным наблюдением в Республике Сербской, особенно после принятия спорного закона о свободе вероисповедания, но я не думаю, что внутренние проблемы Черногории могут повлиять на проблемы в Республике Сербской и БиГ», – отметил политик.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 27.05.20

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