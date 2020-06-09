«Выглядит потрясающе!» Президент Сербии открыл уникальный научно-технологический парк

Сегодня а городе Нише торжественно открылся новый научно-технологический парк, в который государство вложило более 12 млн евро. На площади 14 000 кв м с августа этого года начнут работать свыше тридцати стартап-компаний.

В новом научно-технологическом парке побывал президент Сербии Александр Вучич, который заявил, что этот проект даст мощный импульс развитию города Ниша. «Выглядит потрясающе! В общей сложности мы инвестируем в этот проект около 20 млн евро. Те деньги, которые мы уже вложили, это мелочь по сравнению с тем, сколько нашему государству принесут молодые энтузиасты, умные, успешные люди, которые верят в нашу страну! Мы уже много сделали для Ниша, который раньше отставал от остальных городов Сербии, а сейчас рванул вперёд», – сказал Вучич.

Сербский лидер пояснил, что государство усовершенствует законодательство в области блокчейн-технологий, которые будут развивать в этом научно-технологическом парке.

Президент также высоко оценил потенциал студентов электротехнического факультета нишского университета и назвал вуз «настоящим кладезем талантов». «Вы питаете меня надеждами. Я счастлив, когда вижу, как в Сербии развиваются инновации», – заявил Вучич в беседе с молодёжью.

Современное здание научно-технологического парка окружено удобной стоянкой для автомобилей, рядом расположен сквер с фонтанами. В самом здании есть подземный паркинг и спортивный центр площадью 400 кв м.

В научно-технологическом парке будут располагаться офисы стартап-компаний, залы для презентаций и переговоров. Предусмотрена также лаборатория, которая будет заниматься трёхмерной печатью и разработкой прототипов для нее.

Белград, Катарина Лане

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