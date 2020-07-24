Македонские хакеры обрушили сайты певиц албанского происхождения

Группа македонских хакеров «AnonOpsMKD» взяла на себя ответственность за часовой сбой в работе официального сайта британской певицы албанского происхождения Дуа Липы, которая несколько дней назад опубликовала карту Великой Албании, в составе которой оказались населённые преимущественно албанцами территории Сербии, Северной Македонии, Черногории, Греции. При этом артистка потребовала от компании Apple обозначить на картах Косово как независимое государство.

Хакеры объявили в твиттере, что обрушили сайт Липы «в показательных целях для тех, кто считает, что у нас нет таких возможностей». Позднее появилась информация о взломе сайта ещё одной певицы албанского происхождения Риты Оры.

«Мы отправили Риту Ору на два часа копать поле, для начала ей хватит. Косово уже обозначено на всех картах правильно – как часть Сербии», – заявили «AnonOpsMKD».

Напомним, ранее македонские хакеры заявили, что устроят в «конец света», если главой правительства Северной Македонии станет албанский политик.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 24.07.20

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