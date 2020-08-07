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Пятница, 7 августа 2020, 15:50 мск

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Заразившихся коронавирусом граждан Черногории лишили права голоса

Заразившиеся коронавирусом граждане Черногории лишились права голоса на предстоящих 30 августа парламентских выборах. Как сообщил пресс-секретарь Национальной избирательной комиссии Черногории Мерсудин Даутович, речь идет о жителях страны, которые проходят лечение в больницах, а также тех, кто пребывает на карантине вне места фактического проживания.

«Мы понимаем, что это противоречит Конституции, но решение было принято ради безопасности остальных граждан», – цитирует его слова «Балканист.ру».

По словам Даутовича, избиратели, находящиеся в самоизоляции, с позитивным или негативным результатом теста на вирус COVID-19, смогут реализовать свое право голоса, отправив письмо, но это не распространяется на тех, кто в день голосования будет находиться на лечении в объектах здравоохранения Черногории. Граждане, пребывающие на карантине в своём муниципалитете, получат возможность использовать право голоса.

Меры по защите граждан во время выборов были приняты комиссией единогласно. В день выборов избиратели будут обязаны надеть маску при посещении избирательного участка, продезинфицировать руки перед голосованием и после него, а также соблюдать социальную дистанцию.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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