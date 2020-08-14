Предстоящие 30 августа парламентские выборы в Черногории могут преподнести сюрприз. Коалиция, возглавляемая правящей Демократической партией социалистов президента страны Мило Джукановича, пользуется поддержкой только трети избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центра демократии и гражданских прав (CEDEM), передает «Балканист.ру».

Согласно итогам опроса, в рейтинге симпатий избирателей блок «Решительно за Черногорию! ДПС – Мило Джуканович» остается пока на первом месте с результатом 35,3% голосов респондентов. Коалицию «За будущее Черногории!», которую возглавил оппозиционный «Демократический фронт», поддерживает 24,7%.

CEDEM уточнил, что исследование проводилось в начале августа, в нем приняли участие 1 037 жителей Черногории. Директор центра Милена Бешич пояснила, что опрос отражает рейтинги политических партий, но не является прогнозом итогов парламентских выборов.

Тем не менее, в CEDEM подсчитали, как могут разделиться голоса 30 августа. «Решительно за Черногорию! ДПС – Мило Джуканович» может набрать от 32 до 38% голосов, а оппозиционная коалиция «За будущее Черногории!» – от 22 до 27%. По мнению социологов, явка избирателей может составить 66%.

Кроме того, по данным CEDEM, каждый четвёртый гражданин Черногории «считает необходимым опираться на Евросоюз в вопросах внешней политики», а каждый пятый – на Россию. В то же время чуть более 17% граждан видят главным союзником Черногории США.

Как отметил программный менеджер Центра демократии и гражданских прав Марко Пейович, почти половина граждан считает, что «Черногория выбрала ошибочный политический курс». Черногорцы также оценили непосредственно лидеров партий и коалиций, участвующих в выборах. Самую высокую оценку – 2,53 – получил Здравко Кривокапич, возглавляющий оппозиционную коалицию «За будущее Черногории!». Действующий глава государства Мило Джуканович занял второе место: его рейтинг 2,45 баллов.

Как считает обозреватель черногорской газеты «Дан» Марко Вешович, «у CEDEM, ранее публиковавшего прогнозы, оптимистичные для Мило Джукановича, окончательно открылись глаза на реальное положение дел». «Возможно, эти цифры изменятся ещё больше, так как Душко Кнежевич, владелец Atlas group – компании, обладающей интересом к сотрудничеству с сербскими и российскими банками, анонсировал появление шокирующего компромата, который подтвердит факты коррупции во властных структурах. Если это произойдёт, оппозиция ещё больше укрепит свое положение. Могут ли эти выборы привести к свержению Джукановича? Несомненно, могут», – считает Вешович.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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