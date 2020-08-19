Республика Сербская намерена купить российскую вакцину от коронавируса

Правительство Республики Сербской готово заказать до конца года 1 млн доз антикоронавирусной вакцины «Спутник V», зарегистрированной в России. Об этом сообщил глава представительства республики в РФ Душко Перович.

«Мы направили официальный запрос от имени Республики Сербской, что мы заинтересованы получить вакцину, когда она будет сертифицирована. Кроме того, премьер республики Радован Вишкович направил официальный запрос через российское посольство. Премьер сказал, что 1 млн доз для начала нам было бы достаточно», – отметил Перович, слова которого цитирует ТАСС.

Комментируя недовольство такими переговорами со стороны боснийской части Боснии и Герцеговины, в которую входит Республика Сербская, Перович заявил, что речь идет о недобросовестной экономической конкуренции. «Речь идет о лоббировании людей, которые возмущаются русскими лекарствами, хотя они и на 30% дешевле западных, а по качеству не уступают, а может даже и лучше. Их негодование – это политика и чей-то экономический интерес», – сказал он.

Перович также сообщил о предстоящем этой осенью визите сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в Россию с визитом и выразил надежду на скорейшее восстановление экономического и политического сотрудничества, прерванного коронавирусными ограничениями.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.08.20

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