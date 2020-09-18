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Пятница, 18 сентября 2020, 15:35 мск

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В Черногории лидер просербской коалиции анонсировал отмену закона «О свободе вероисповедания»

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Лидер избирательного списка «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич анонсировал новое соглашение трех победивших на парламентских выборах коалиций, в котором первым пунктом будет отмена закона «О свободе вероисповедания», вызвавшего массовые протесты прихожан Сербской православной церкви.

В своем сообщении в Twitter Кривокапич подчеркнул, что именно этот закон способствовал переменам в Черногории. «В конце концов, именно этот дискриминационный закон побудил людей к борьбе и зажег пламя истины, которое победило на выборах 30 августа», – отметил политик.

Напомним, закон «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин» был принят предыдущим составом парламента страны, большинство в котором было у Демократической партии социалистов (ДПС), возглавляемой президентом Черногории Мило Джукановичем. После одобрения этого скандального документа, согласно которому государство могло конфисковать земли и храмы черногорских епархий Сербской православной церкви, по стране прокатилась волна протестов. В результате недовольные законом граждане на минувших парламентских выборах проголосовали против правящей партии ДПС.

Подгорица, Катарина Лане

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