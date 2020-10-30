Республика Сербская подписала предварительный договор о покупке российской вакцины против covid-19

Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) подписала предварительный договор с Россией о покупке 1,2 млн доз вакцины против вируса covid-19. Об этом сообщил член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик.

«Мы обеспечим вакциной каждого гражданина Республики Сербской», – сказал он, отметив, что принимать решение о вакцинации каждый житель РС будет самостоятельно, а сам политик сделает прививку в порядке очереди, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что в Республике Сербской за минувшие сутки было выявлено 648 новых случаев заболевания коронавирусом. Также стало известно, что у двух чиновников республиканского министерства здравоохранения и социальной защиты подтвержден диагноз коронавирус, в связи с чем глава ведомства Ален Шеранич ушёл на самоизоляцию и будет исполнять свои обязанности из дома.

Баня Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня Лука. Другие новости 30.10.20

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