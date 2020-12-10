В Боснии и Герцеговине в водительских правах появится отметка о согласии на донорство органов

В водительских удостоверениях в Боснии и Герцеговине появится отметка о согласии автомобилиста на использование своих органов в донорских целях в случае смерти. Согласно новому закону, гражданам страны предложат подписать соответствующее заявление при оформлении документа.

Закон был принят Палатой представителей парламента Боснии и Герцеговины по предложению депутата Дамира Арнаута, который назвал нововведение нормальной мировой практикой. «Не тратится зря время на согласие семьи в ситуациях, когда каждая секунда на счету. Спасается множество жизней», – пояснил он.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 10.12.20

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