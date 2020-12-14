Посол России в Сербии назвал рецепт стабильности Боснии и Герцеговины

Соблюдение Дейтонского соглашения является ключом к стабильности Боснии и Герцеговины (БиГ), а попытки пересмотреть этот документ уводят от этой фундаментальной задачи. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко накануне сегодняшнего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в БиГ.

«Мы призываем иностранных партнеров строго придерживаться стратегии ответственности, согласно которой только сами стороны, составляющие Боснию и Герцеговину, принимают решения по всем вопросам», – сказал Боцан-Харченко.

Глава диппредставительства России в Белграде также отметил, что Москва «поддерживает стремление Сербии укрепить особые отношения с Республикой Сербской, предусмотренные Дейтоном».

Боцан-Харченко указал, что Дейтонское соглашение является краеугольным камнем современной БиГ, и что его конструктивный потенциал даже близко не исчерпан. По его оценке, в этом документе заложена сбалансированная система, которая создает оптимальные условия для развития страны, гарантируя широкую компетенцию двух субъектов и равенство трех народов – православных сербов, проживающих в Республике Сербской, а также хорватских католиков и боснийских мусульман, населяющих второй энтитет – Федерацию БиГ.

Белград, Катарина Лане

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