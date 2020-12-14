Сергей Лавров: Дейтонское соглашение носит безальтернативный характер

Дейтонское соглашение носит безальтернативный характер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Боснии и Герцеговине с участием члена президиума страны от сербов Милорада Додика и президента Республики Сербской Жельки Цвиянович.

«Мы провели очень конструктивные переговоры, которые прошли в дружественной атмосфере. Республики Сербская – наш давний добрый партнер, наше сотрудничество соответствует общим интересам двух народов. Сегодня 25 лет со дня подписания соглашения о мире в Боснии и Герцеговине. Мы подробно говорили об этом, и у нас общее мнение, что Дейтонское соглашение носит безальтернативный характер», – сказал Лавров, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Глава МИД России также подчеркнул, что «Россия, как один из гарантов этого соглашения, призывает всех к неукоснительному соблюдению его положений, уважая принцип невмешательства во внутренние дела Боснии и Герцеговины».

При этом Лавров назвал анахронизмом аппарат высокого представителя по Боснии и Герцеговине, который дискредитирует Запад. «Мы считаем, что Боснии и Герцеговине не нужен никакой внешний протекторат. Хочу предостеречь наших партнёров от попыток разрушить Дейтонскую архитектуру. Такие попытки будут иметь серьёзные последствия. Было трудно создать эту хрупкую структуру, и её очень легко нарушить, а это станет угрозой стабильности для всего региона. Мы с уважением относимся к выбору Республикой Сербской позиции военного нейтралитета. Мы считаем, что никакая конфронтация, которую создаёт НАТО, региону не нужна», – сказал глава МИД России.

Лавров также указал на важность политического диалога в решении региональных проблем, отметив, что стороны должны вести его без вмешательства извне. «Обращу внимание на то, что будущее БиГ и ее судьба зависят не только от аппарата высокого представителя. Мы убеждены, что все три народа зрелые, осознают свои национальные интересы и способны решать свои вопросы между собой», – констатировал он.

Министр иностранных дел РФ также отметил, что стороны обсудили вопросы борьбы с эпидемией коронавируса, и подчеркнул, что Россия готова производить вакцину совместно с Республикой Сербской и с другими заинтересованными сторонами в БиГ.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

Сараево. Другие новости 14.12.20

Власти Сербии назвали условие для въезда туристов в новогодние праздники. / Запад попытается заставить Сербию ввести санкции против России. / Запад готовит почву для нового антисербского удара. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»