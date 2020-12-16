В Северной Македонии отменили Новый год

Правительство Северной Македонии на фоне роста заболеваемости коронавирусом приняло пакет ограничительных мер на период новогодних праздников. В стране будут отменены все массовые мероприятия, гражданам не рекомендуется покидать свои дома после 18:00.

Согласно решению кабинета министров, с 18 декабря по 20 января все заведения общественного питания будут работать до 18:00 часов. В этот период запрещена организация новогодних и рождественских торжеств на открытых площадках и в закрытых помещениях. Гражданам нельзя собираться группами более четырех человек. Религиозным общинам предписано не проводить массовые собрания. Администрациям госучреждений и трудовых организаций рекомендовано воздержаться от корпоративных торжеств.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев обратился к гражданам с призывом проявить терпение и, сохранив здоровье, дождаться прибытия вакцины против коронавируса. «Вакцину первыми получат те, кто сейчас на передовой борьбы с вирусом,– врачи и медперсонал. Затем хронические больные, пожилые люди и все остальные по списку, составленному службами здравоохранения. Я тоже буду прививаться, чтобы личным примером поддержать борьбу против коронавируса», – сказал Заев.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче уточнил, что вакцина для всех граждан будет бесплатной, и отметил, что специалисты не видят пока необходимости прививать детей, а также переболевшиx и имеющих антитела граждан.

За минувшие сутки в стране выявлен 881 новый случай вируса COVID-19, выздоровело 886 пациентов, 22 человека скончалось.

Скопье, Катарина Лане

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