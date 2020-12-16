Болгария и Хорватия признаны самыми бедными государствами в Европе

Болгария занимает первое место в рейтинге государств ЕС по уровню бедности. Как следует из данных Евростата, которые приводит «Балканист.ру», второе место оказалось у Хорватии, третье – у Румынии.

Самый высокий благосостояния зафиксирован в Люксембурге, где средний объем потребления на душу населения превышен на 35%. В числе самых богатых стран также Германия (выше среднего показателя на 22%), Австрия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Франция и Швеция (на 9-18%).

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 16.12.20

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