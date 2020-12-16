российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 декабря 2020, 17:35 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Болгария и Хорватия признаны самыми бедными государствами в Европе

Фото: ec.europa.eu

Болгария занимает первое место в рейтинге государств ЕС по уровню бедности. Как следует из данных Евростата, которые приводит «Балканист.ру», второе место оказалось у Хорватии, третье – у Румынии.

Самый высокий благосостояния зафиксирован в Люксембурге, где средний объем потребления на душу населения превышен на 35%. В числе самых богатых стран также Германия (выше среднего показателя на 22%), Австрия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Франция и Швеция (на 9-18%).

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 16.12.20

В Северной Македонии отменили Новый год. / Сергей Лавров прибыл с визитом в Хорватию. / В Белграде зажгли вечный огонь, доставленный из России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

«Дорогой Сергей!..» Хорватия тепло встретила главу МИД России

В Северной Македонии отменили Новый год

Сергей Лавров прибыл с визитом в Хорватию

Еврокомиссия внесла «ВКонтакте» и Telegram в список пиратских ресурсов

В Белграде зажгли вечный огонь, доставленный из России

Визит Лаврова в Сараево обернулся скандалом: официальные представители мусульман и хорватов в БиГ возмущены позицией Москвы

Демарш: член президиума Боснии и Герцеговины не явился на встречу с Лавровым

Власти Британии заявили об обнаружении самой заразной мутации коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Общество, Политика, Европа,