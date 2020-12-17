Наметилось «хорватское потепление»: в Загребе ждут Путина и Мишустина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, побывавший на этой неделе с визитами в Хорватии, Боснии и Герцеговине (БиГ) и Сербии, пытался донести до балканской и европейской общественности взгляд Москвы на ситуацию в Боснии и Косово. Как считают хорватские СМИ, глава МИД РФ дал понять, что политика Кремля на Балканах будет диаметрально противоположна той, которую планируют проводить США с приходом к власти Джо Байдена, пишет «Балканист.ру».

Хорватские СМИ полагают, что Лавров приехал в Загреб «разведать», насколько (и каким образом) Загреб и хорваты БиГ поддержат возможные изменения Дейтонского соглашения, положившего конец гражданской войне 1992-1995 гг. в этой стране. Об изменении этого документа все чаще говорят в Вашингтоне в кругах, близких к новому президенту США Байдену. Россия открыто выступает против этого. Тот факт, что Лавров выразил поддержку хорватскому народу в его стремлении изменить избирательное законодательство Боснии и Герцеговины, можно интерпретировать как уступку Загребу, сделанную в противовес американским намерениям переписать Дейтонское соглашение.

В Загребе также оценили, насколько министры иностранных дел двух стран подчеркнуто тепло общались друг с другом. Глава МИД Хорватии даже назвал коллегу из России «дорогой Сергей», отметив, что это первый визит руководителя внешнеполитического ведомства РФ за 16 лет и шесть дней.

«Мы говорили о ситуации на Западных Балканах и в первую очередь в Боснии и Герцеговине. У нас схожие цели, прежде всего, уважение Дейтонского соглашения», – сказал, в свою очередь, Лавров, подчеркнув, что документ в его современном виде должен остаться неизменным.

Глава МИД РФ акцентировал внимание на равноправии трех народов, живущих в Боснии и Герцеговине, и подчеркнул, что Россия в равной мере уважает каждый. «Каждая нация должна самостоятельно избирать собственных представителей, особенно когда речь идет о членах президиума», – пояснил он, указав на неприкосновенность равноправия двух энтитетов и необходимость уважать волю всех трех народов БиГ – сербов, бошняков и хорватов.

По поводу участия БиГ в НАТО Лавров заявил, что «Россия не имеет привычки запрещать что-либо суверенному государству, которое выбирает свои собственные стратегические приоритеты», но при этом он выразил поддержку «решению Республики Сербской о ее военном нейтралитете», что фактически отрежет путь Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс.

Как отмечает «Балканист.ру», в Сараево возмущенно отреагировали на это заявление, указав, что такие вопросы не могут решаться энтитетами. Такую поддержку, оказанную главой российской дипломатии члену президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милораду Додику, в Хорватии трактовали как «инструмент влияния на БиГ и Балканский регион с целью блокировки инициатив, связанных с объявленным Вашингтоном и Брюсселем возможным пересмотром Дейтонского соглашения».

Вместе с тем хорватские СМИ отметили и то, что Россия ещё раз указала на упрямство Приштины, которая саботирует создание Союза сербских муниципалитетов в Косово: этот орган местные албанцы рассматривают как своего рода косовскую «Республику Сербскую». Как считает хорватская пресса, Лавров ясно дал понять, что Москва не намерена оставлять Балканы Западу и именно Милорад Додик станет той силой, посредством которой Москва будет проводить свою политику в регионе.

Вместе с тем в Загребе обратили внимание на слова Лаврова, что Россия намерена развивать отношения с отдельными странами Евросоюза, в том числе, с Хорватией. Примечательно, что премьер-министр Андрей Пленкович пригласил своего российского коллегу Михаила Mишустина и президента РФ Владимира Путина посетить Загреб, что многие расценили как признак «оттепели» в отношениях двух государств.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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