«Дорогой Сергей!..» Хорватия тепло встретила главу МИД России

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидал теплый прием в Хорватии, куда он прибыл сегодня с визитом. Как пишут хорватские СМИ, в Загребе главу внешнеполитического ведомства РФ встретили гораздо лучше, чем в Сараево, где накануне произошел скандал – двое представителей Президиума Боснии и Герцеговины отказались от переговоров с Лавровым.

Как пишет «Балканист.ру», рабочий визит в Хорватию министр начал со встречи со своим коллегой Горданом Грличем-Радманом, который вышел встречать гостя в защитной маске с изображением флагов Хорватии и РФ. «Я рад, что по прошествии 16-ти лет и шести дней я принял у себя в гостях министра иностранных дел Российской Федерации, дорогого Сергея. В начале встречи я даже прочел стихи Сергея Лаврова. В общем, помимо того, что он уже долгие годы является министром, он еще и поэт», – отметил Грлич-Радман, выступая перед журналистами после встречи.

Хорватский министр пошутил, что «Бог любит Троицу», отметив, что визит Лаврова в Загреб удался с третьей попытки: две предыдущих пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Он также выразил уверенность, что приезд главы МИД России станет вкладом в сохранение позитивной тенденции развития российско-хорватских отношений.

«Я обсудил с министром те сферы, где можно углубить сотрудничество между ЕС и Россией», – сообщил Грлич-Радман, и добавил, что речь зашла, в том числе, о ситуации в юго-восточной Европе и прежде всего в Боснии и Герцеговине (БиГ).

По мнению хорватской стороны, БиГ необходимо достичь реального равенства трех составляющих ее народов. Лавров со своей стороны заявил, что Москва придерживается такой же позиции. «У нас общая, единая позиция: строгое соблюдение Дейтонского соглашения и уважение трех составляющих страну народов и двух административно-территориальных образований», – указал глава МИД РФ.

По его словам, российская сторона поддерживает Загреб в том, что каждый народ Боснии и Герцеговины должен избрать своего представителя в президиум БиГ. «У нас нет привычки вмешиваться в решения других стран о вступлении в тот или иной союз. Босния и Герцеговина – независимая страна, хотя над ней и существует определенный международный протекторат. БиГ должна сама определиться со своей внешней политикой, и все должны это решение уважать», – пояснил Лавров.

Отношения Москвы и Загреба глава МИД России оценил как устойчивые. «Ведется сотрудничество наших органов в сфере общественного порядка. Что касается экономического сотрудничества, то мы надеемся, что в ближайшее время начнет работу межправительственная комиссия и что первое ее заседание состоится в следующем году, – отметил Лавров. – Что касается деловых связей, то они развиваются, и здесь я бы особенно выделил роль компаний «Роснефть», «Газпром» и Сбербанк».

В завершении своего выступления Лавров пригласил Грлича-Радмана посетить Россию, как только появится возможность. Глава МИД РФ также сообщил, что как только позволят эпидемиологические условия, Москва рассмотрит возможность визита президента РФ Владимира Путина в Хорватию.

Стоит отметить, что в ходе визита Лавров принял участие в открытие нового здания посольства РФ на Боснийской улице в Загребе и обсудил возможность открытия в Загребе Российского центра науки и культуры.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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