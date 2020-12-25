В Черногории за нарушение антиковидных мер задержаны владельцы кафе и ресторанов

В Черногории задержаны владелец сети кафе в Подгорице и семеро рестораторов в городе Никшиче за нарушение запрета на работу предприятий общепита. Прокуратура проводит следственные действия по факту нарушения мер по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее недовольные запретительными мерами министерства здравоохранения Черногории владельцы кафе и ресторанов заявили, что в знак протеста откроют свои заведения в новогодние и рождественские праздники.

В Подгорице соблюдение существующего запрета на работу предприятий общепита в праздничные дни контролировал инспектор по туризму Андрей Вучекович в сопровождении сотрудников полиции. Большинство владельцев столичных кафе и ресторанов не приняли участие в объявленном протесте. Во втором по величине городе страны Никшиче свои двери для посетителей открыли семь заведений.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 25.12.20

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