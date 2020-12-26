Президент Черногории экстренно госпитализирован

Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с диагнозом «двустороннее воспаление легких». Как передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ, ранее сделанные им тесты на коронавирус, были отрицательными.
В сообщении пресс-службы главы Черногории говорится, все «жизненно важные показатели здоровья Джукановича стабильны, и он без затруднения выполняет свои президентские обязанности».
Подгорица, служба информации РИА «Новый День»
Подгорица. Другие новости 26.12.20
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