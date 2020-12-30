Землетрясение в Хорватии: Сербия направит помощь

Президент Сербии Александр Вучич поручил кабинету министров выделить 1 млн евро для оказания помощи Хорватии, которая пострадала от череды землетрясений, начавшихся 28 декабря, передает «Балканист.ру».

Вучич заявил, что Белград готов немедленно помочь Загребу. «Я хочу, чтобы Хорватия быстрее вернулась к нормальной жизни и восстановила все объекты. Мне очень жаль. Мы готовы оказать любую техническую и финансовую помощь», – подчеркнул лидер Сербии.

По данным сейсмологов, на территории Хорватии за минувшие 49 часов произошло 40 подземных толчков. На данный момент известно о семерых погибших, в числе которых есть дети.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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