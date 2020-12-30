Хорватия начнет новый год с траура

В Хорватии 2 января объявлен днем траура по погибшим во время разрушительного землетрясения. Такое решение принято правительством страны.

«Выражаем соболезнования семьям погибших и раненых», – подчеркнул премьер Андрей Пленкович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

На данный момент известно о семи жертвах стихийного бедствия. 26 человек получили травмы. На руинах круглосуточно проводятся поисковые работы.

Пленкович сообщил, что поддержку Хорватии оказали многие государства. Глава правительства поблагодарил их за помощь.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич дал распоряжение выделить из бюджета 1 млн евро для оказания помощи хорватскому народу.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 30.12.20

В Сербию прибывает первая партия российской вакцины. / Землетрясение в Хорватии: Сербия направит помощь. / «Это как Хиросима, у нас больше нет половины города»: в Хорватии снова произошло сильное землетрясение. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»