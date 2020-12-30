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Среда, 30 декабря 2020, 16:16 мск

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Хорватия начнет новый год с траура

Фото: официальный сайт президента Хорватии

В Хорватии 2 января объявлен днем траура по погибшим во время разрушительного землетрясения. Такое решение принято правительством страны.

«Выражаем соболезнования семьям погибших и раненых», – подчеркнул премьер Андрей Пленкович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

На данный момент известно о семи жертвах стихийного бедствия. 26 человек получили травмы. На руинах круглосуточно проводятся поисковые работы.

Пленкович сообщил, что поддержку Хорватии оказали многие государства. Глава правительства поблагодарил их за помощь.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич дал распоряжение выделить из бюджета 1 млн евро для оказания помощи хорватскому народу.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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