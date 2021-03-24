В мусульмано-хорватской части Боснии и Герцеговины объявлен карантин

Сегодня на территории мусульмано-хорватского энтитета Боснии и Герцеговины вступили в силу новые ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса. Согласно решению правительства федерации, вводится комендантский час с 21 до 5 часов и запрет на массовые собрания свыше 20 человек как на открытом воздухе, так и в помещении.

Ограничения также распространяются на объекты общественного досуга (кафе, бары, рестораны, кальянные). Предполагается, что новые меры будут действовать две недели. Их продление будет зависеть от эпидемиологической ситуации, передает «Балканист.ру».

За последние сутки на территории Боснии и Герцеговины зарегистрировано 1719 новых случаев заражения коронавирусом: 1 070 – на территории Федерации БиГ, 534 – в Республике Сербской и 115 – в округе Брчко. От последствий болезни за сутки скончалось 67 человек.

Примечательно, что в соседней Сербии показатели смертности значительно ниже. При более чем пяти тысячах новых случаев заражения за сутки в сербских больницах зафиксировано только 36 летальных исходов.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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