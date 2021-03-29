Президент Сербии раскритиковал планы ЕС по вакцинизации от коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич в интервью газете The Financial Times раскритиковал планы Eвросоюза ограничить экспорт вакцин, но при этом подчеркнул, что это решение Брюсселя не поставит под угрозу процесс иммунизации граждан Сербии.

«Каким образом они это сделают? Я полагаю, что они не пойдут на такое, в противном случае, это будет невероятно. В Сербии все будут возмущены подобным шагом. Как они могут отодвинуть меня в сторону, если я уже заплатил за поставку и жду её в назначенный срок?» – сказал Вучич, указав, что Белград ожидает на днях очередную оплаченную партию вакцины Pfizer-BioNTech.

Сербский лидер сообщил, что одновременно с американо-немецкой вакциной и миллионом доз китайской Sinopharm в стране сможет привиться 2,2 млн граждан. В результате 37% взрослого населения Сербии получит защиту от вируса COVID-19 уже до конца апреля. «Я вакцинирую всю нацию», – заверил он.

При этом Вучич отмел критику о «вакцинном туризме», как на Западе назвали предложение Сербии привить граждан соседних стран. «Мы даём вакцины бесплатно всем. Мы должны помочь не только себе, но и остальным, потому что наша безопасность будет мало значить, если вокруг в регионе люди продолжат заражаться», – подчеркнул президент Сербии.

По его словам, Сербия активно работает, чтобы исключить возможность «вакцинного шантажа» со стороны Запада. В мае этого года в стране заработает производство российской вакцины, а в октябре будет запущен завод по производству китайского препарата. В результате, как сказал сербский лидер, страна скоро «перестанет зависеть от импорта».

Напомним, сейчас в Сербии доступны четыре вакцины: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 29.03.21

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