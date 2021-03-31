«В мире животных»: президент Хорватии назвал премьер-министра «бегемотом»

В Хорватии обострилось политическое противостояние между президентом страны и лидером Социал-демократической партии Зораном Милановичем и главой правительства из Хорватского демократического содружества Андреем Пленковичем.

Отношения между политиками настолько плохи, что сегодня они порознь возлагали венки на мемориале в Плитвице в память первого погибшего хорвата в гражданской войне 1990-х, а накануне премьер-министр запретил военному руководству Хорватии участвовать в приеме, организованном к памятной дате в президентском дворце.

Сегодня президент страны заявил, что глава кабинета министров этим шагом «саботировал всю Хорватию». «Мы с ним из разных эко-систем. Он – бегемот, а я сокол», – сказал Миланович.

Президент Хорватии в последнее время часто позволяет себе резкие заявления в адрес политиков из правящей коалиции, лидером которой является глава правительства Пленкович. Комментируя этот конфликт, пользователи соцсетей предлагают даже снять хорватский аналог фильма «Безумный Mакс» с Милановичем в главной роли и поставить памятник за терпение его супруге.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 31.03.21

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