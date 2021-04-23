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Пятница, 23 апреля 2021, 12:37 мск

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Гражданам России разрешен въезд в Черногорию без PCR-теста

Фото: pixabay

В Черногории Совет по борьбе с эпидемией коронавируса вируса принял решение разрешить гражданам России, Беларуси, Украины и Северной Македонии въезжать в страну без результатов PCR-теста. Об этом сообщил в своем twitter-аккаунте министр экономического развития Черногории Яков Милатович.

«Совет по борьбе с коронавирусом принял решение разрешить гражданам России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии беспрепятственно въезжать в Черногорию (без теста ПЦР) с соблюдением правил и необходимых мер предосторожности. Мы делаем все, чтобы наши туристы и граждане чувствовали себя комфортно и безопасно! Добро пожаловать в Черногорию!» – написал министр на русском языке.

Ранее сообщалось, что россияне могут въехать в Черногорию на срок до 90 дней без визы, при наличии действующего загранпаспорта до 31 октября 2021 года. Традиционно, туристический сезон в Черногории начинается в апреле. Ранее власти страны обещали открыть страну для туристов до июня.

Белград, Катарина Лане

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