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Среда, 28 апреля 2021, 11:10 мск

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На парламентских выборах в Албании победила партия премьер-министра страны

Фото: официальный аккаунт премьер-министра Албании в Facebook

Премьер-министр Албании Эди Рама официально заявил о победе возглавляемой им Социалистической партии на прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах, передает «Балканист.ру».

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, правящая в стране Социалистическая партия по итогам выборов получает 74 депутатских мандата. Это означает, что социалисты обеспечили себе парламентское большинство, необходимое для самостоятельного формирования правительства.

В голосовании принимали участие около 3,6 миллионов избирателей: 2,8 млн граждан Албании и 800 тысяч албанцев, проживающих за границей.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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