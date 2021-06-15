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Вторник, 15 июня 2021, 17:12 мск

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Власти Сербии смягчают антикоронавирусные ограничения

Кризисный штаб при правительстве Сербии по борьбе с распространением коронавируса принял решение смягчить ограничительные меры: разрешено проведение массовых мероприятий до 500 человек, включая школьные выпускные и экскурсии. Об этом сообщил представитель штаба доктор Зоран Гойкович.

Рестораны и кафе со столиками на террасах смогут работать без ограничения рабочего времени. Заведения, обслуживающие клиентов в помещениях, будут закрываться в час ночи. В точки общепита вернется живая музыка, передает «Балканист.ру».

Также штаб разрешил проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе при заполненных до 50% трибунах и до 30% – в помещениях.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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