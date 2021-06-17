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Четверг, 17 июня 2021, 13:50 мск

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Премьер-министру Черногории грозит отставка

Фото: pixabay.com

Премьер-министру Черногории Здравко Кривокапичу грозит импичмент после его решения отправить в отставку министра юстиции Владимира Лепосавича, заявившего ранее о непризнании геноцида в Сребренице, и отказавшегося покинуть свою должность.

Сегодня депутаты черногорского парламента проголосуют по поводу этого решения премьер-министра. Известно, что Демократическая партия социалистов Мило Джукановича поддержит увольнение министра. В этом случае Демократический фронт, противостоящий партии Джукановича, намерен начать процедуру импичмента в отношении главы правительства.

«Мы сегодня оповестим общественность о наших дальнейших действиях, но если Демократическая партия социалистов поддержит решение Кривокапича отправить в отставку министра, то Кривокапич утратит наше доверие», – заявил лидер Демократического фронта Милан Кнежевич.

Кривокапич со своей стороны заявил, что добровольно не уйдёт в отставку из-за решения уволить министра за его взгляды, и сообщил, что будет готов принять результаты голосования депутатов по вопросу о доверии главе правительства.

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