Клинический случай: глава МИД Хорватии выступил за территориальную целостность на Балканах при независимости Косово

В Сербии вызвало резкую реакцию заявление министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлича-Радмана, который заявил о необходимости признания независимости Косово, «чтобы сохранить мир и территориальную целостность стран региона». Глава МВД Сербии Александр Вулин указал, что с такими высказываниями должны разбираться врачи.

«Только медицина может дать ответ на то, как можно в одном предложении требовать признания независимости Косово и противиться изменениям границ на Балканах», – констатировал Вулин, слова которого цитирует «Балканист.ру». Сербский министр подчеркнул, что Балканы не могут оставаться стабильными, если Сербию будут разрывать на части.

«Не существует научного объяснения тому, почему Косово может стать государством, а Республика Сербская должна остаться энтитетом Боснии и Герцеговины», – добавил министр внутренних дел Сербии.

Ранее Грлич-Радман призвал руководство Кипра, Греции, Румынии, Испании и Словакии признать суверенитет самопровозглашенной республики Косово и заявил, что ключом к региональной стабильности являются три фактора: соблюдение территориальной целостности балканских государств, конституционное равноправие бошняков, сербов и хорватов в Боснии и Герцеговине, а также установление взаимного доверия, утраченного в ходе военного конфликта 90-х гг.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Загреб – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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