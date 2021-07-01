«Башня Белград»: в столице Сербии возвели самый высокий небоскреб в юго-восточной Европе

В столице Сербии завершено возведение конструкции самого высокого в юго-восточной Европе небоскреба «Башня Белград». Президент Сербии Александр Вучич лично побывал на смотровой площадке 42-этажного здания и оценил вид на город.

«Мечты становятся явью! Сегодня особенный день. Вопреки шквалу критики и насмешек, мы вошли в историю. Мало кто верил, что мы сможем превратить самое отвратительное место в Белграде в европейский центр красоты. Мы дали слово и его сдержали. Сейчас мы находимся на 42 этаже этого здания, и я хочу спросить граждан, что красивее – этот вид сверху или стаи бродячих собак? На крыше небоскрёба будет расположен самый современный отель, сотни семей купили здесь квартиры. Это самая впечатляющая стройка в Юго-Восточной Европе!» – цитирует Вучича «Балканист.ру».

«Башня Белград» будет полностью закончена уже в середине следующего года. Высота небоскреба составит 168 метров. На последнем 42-м этаже будет смотровая площадка со свободным доступом для всех желающих. Помимо отеля и ресторана, в здании будет 220 квартир и паркинг на 305 мест. Небоскрёб будет связан переходом с соседним торговым центром «Галерея Белград».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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