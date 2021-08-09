Развлечения только для привитых: в Северной Македонии объявили о новых ковид-ограничениях

Власти Северной Македонии вводят новые ковид-ограничения: с 16 августа посещение ресторанов, клубов и любых массовых мероприятий будет возможным только для вакцинированных от коронавируса граждан.

Как сообщил министр здравоохранения страны Венко Филипче, при входе в любое помещение вместимостью более 30 человек, включая места общественного питания, а также на любое мероприятие (торжество, концерт, семинар, тренинг, мастер-класс, конференцию, культурное или спортивное мероприятие) каждому совершеннолетнему гражданину необходимо будет предъявить проверяющему свидетельство об иммунизации хотя бы первой дозой вакцины, передает «Балканист.ру».

Предполагается, что штраф для владельцев заведения общепита, в котором будут невакцинированные посетители, составит от 2,5 до 30 тысяч евро. Филипче пояснил, что ограничение будет распространяться на объекты как закрытого, так и открытого типов.

По мнению министра, недели, предшествующей введению ограничений, будет достаточно, чтобы перенести ранее запланированные мероприятия (в частности, свадьбы) на другое время.

Филипче отметил, что введение новых мер было анонсировано давно, но для общественности они все равно стали неожиданностью. «Начался очевидный рост числа заболевших, и мы считаем, что сейчас самое подходящее время [для введения мер], потому что близятся месяцы, в которые большинство людей будет находиться в помещении», – пояснил он.

В Северной Македонии число инфицированных коронавирусом с начала эпидемии составило более 158 тысяч человек. От последствий болезни скончались 5507 пациентов. За последние сутки в стране зафиксировано 398 новых заражений Covid-19, а число активных случаев заболевания вплотную приблизилось к двум тысячам.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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