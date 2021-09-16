Сербия и Республика Сербская утвердили закон о защите кириллицы

Парламенты Сербии и Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) утвердили закон «Об употреблении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма». Решение было принято накануне в День сербского единства, свободы и национального флага, передает «Балканист.ру».

Документ, принятие которого инициировали президент Сербии Александр Вучич и член президиума БиГ от сербов Милорад Додик, расширяет круг субъектов, обязанных использовать в своей работе кириллицу. В частности, это компании с преобладающей долей государства в уставном капитале, а также государственные медиасервисы РТС и РТВ (Радиотелевидение Сербии и Радиотелевидение Воеводины). Также закон предусматривает, что культурные и прочие мероприятия, которые финансируются или софинансируются из бюджета, должны иметь логотип, созданный с использованием кириллического алфавита.

Предполагается, что частные компании после перехода на кириллицу получат налоговые льготы. Парламентарии отметили, что нововведение не ущемляет права тех, кто говорит на другом языке или использует латиницу.

Белград – Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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