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Четверг, 16 сентября 2021, 12:00 мск

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Сербия и Республика Сербская утвердили закон о защите кириллицы

Фото: официальный сайт президента Сербии

Парламенты Сербии и Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) утвердили закон «Об употреблении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма». Решение было принято накануне в День сербского единства, свободы и национального флага, передает «Балканист.ру».

Документ, принятие которого инициировали президент Сербии Александр Вучич и член президиума БиГ от сербов Милорад Додик, расширяет круг субъектов, обязанных использовать в своей работе кириллицу. В частности, это компании с преобладающей долей государства в уставном капитале, а также государственные медиасервисы РТС и РТВ (Радиотелевидение Сербии и Радиотелевидение Воеводины). Также закон предусматривает, что культурные и прочие мероприятия, которые финансируются или софинансируются из бюджета, должны иметь логотип, созданный с использованием кириллического алфавита.

Предполагается, что частные компании после перехода на кириллицу получат налоговые льготы. Парламентарии отметили, что нововведение не ущемляет права тех, кто говорит на другом языке или использует латиницу.

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