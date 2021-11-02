Политический кризис в Черногории: премьер-министр страны оказался под угрозой отставки

Политический кризис в Черногории вошел в острую фазу: премьер-министр страны Здравко Кривокапич оказался на грани отставки – его визит в Белград может стать первым и последним в качестве главы правительства, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что политические силы, которые год назад поддержали Кривокапича и его команду, крайне недовольны действиями по реформированию системы управления страной, а также неспособностью отдельных министров решать поставленные задачи. Блок «Демократический фронт» (ДФ) заявил о необходимости переизбрать правительство и назначить нового премьер-министра.

«Мы были готовы поддержать реконструкцию правительства Здравко Кривокапича. Было достаточно времени и ресурсов, чтобы те, кто принимает такие решения, дали нам положительный ответ. К сожалению, из-за Дритана Абазовича ДФ выдвигает новую инициативу – по избранию нового правительства и нового премьера», – заявил лидер «Демфронта» Андрия Мандич.

Политик подчеркнул, что для его блока все решения правительства перестают быть легитимными, и уточнил, что «Демфронт» будет голосовать только по тем законам, которые принимаются в интересах граждан.

По его словам, «Демфронт» предложит партнёрам из парламентского большинства, которое выбрало в прошлом году правительство Кривокапича, проголосовать за новый состав кабинета министров.

Лидер движения URA, вице-премьер действующего правительства Дритан Абазович со своей стороны заявил, что уважает позицию «Демократического фронта», и признал, что история с реконструкцией окончательно забуксовала. «Мы готовы к переговорам. Нужно найти решение и не терять времени. Я – за. Но чтобы выбрать новое правительство, необходимо отправить в отставку предыдущее. Готовы ли коллеги из ДФ пойти на такое, не знаю», – отметил он.

Лидер «Движения за перемены» Небойша Медоевич тоже считает, что Кривокапич должен уйти в отставку, а стране нужны внеочередные парламентские выборы. «Мы не будем голосовать ни за один закон, ни за проект бюджета, и это приведет к ситуации, в которой внеочередные парламентские выборы станут неизбежными», – заявил политик.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 02.11.21

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