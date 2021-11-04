Сбербанк уходит из Балканского региона

«Сбербанк-Европа» намерен продать свои филиалы в Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, Хорватии и Венгрии. Как пишет «Балканист.ру», новым владельцем станет сербский холдинг MK Group, в состав которого входят AIK Banka, Gorenjska banka Kranj и Agri Europe Cyprus Limited.

Сообщается, что сумма контракта составит 500 млн евро, договор будет подписан в следующем году. Сделка инициирована самим Сбербанком, который принял решение «сократить присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели».

Главой МК group является сербский миллиардер Миодраг Костич. Помимо банковской сферы, его интересы распространяются на гостиничный бизнес. В Сербии Костича также называют «королём сахарной индустрии». Ему также принадлежит крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие страны Carnex.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 03.11.21

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