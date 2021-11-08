Республика Сербская готова восстановить собственную армию

Республика Сербская намерена отозвать согласие на создание общих Вооружённых Сил Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом заявил член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик в интервью британской радиовещательной корпорации «Би-Би-Си». По его словам, Дейтонское мирное соглашение позволяет энтитетам иметь собственные армии.

Отвечая на вопрос, намерена ли Республика Сербская вынудить Вооруженные Силы БиГ уйти со своей территории и занять их казармы, политик отметил, что в подразделениях ВС БиГ на территории РС более 90% военнослужащих составляют сербы, поэтому «нет нужды блокировать казармы», передает «Балканист.ру».

Как считает Додик, Босния и Герцеговина в своем нынешнем виде переживает упадок и неспособна выжить. «От имени людей, которые меня избрали, я хочу защищать Дейтонское устройство Республики Сербской, и реализовывать только то, что написано в документах, а не преследовать какие-то высокие цели, которые оказались мнимыми», – подчеркнул лидер сербов БиГ.

Примечательно, что интервью Додика было обнародовано накануне встреч помощника заместителя Госсекретаря США Габриэля Эскобара, курирующего в Госдепе регион Западных Балкан, с членами Президиума БиГ, которые намечены на 8 ноября в Сараево.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

Баня-Лука. Другие новости 08.11.21

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