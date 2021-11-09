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Вторник, 9 ноября 2021, 16:04 мск

Новости Балканы

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В Болгарии зафиксирован антирекорд по числу смертей от коронавируса

В Болгарии зарегистрировано рекордное количество скончавшихся от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерло 334 человека. При этом больницы переполнены, 90% госпитализированных не привиты от Covid-19.

В Болгарии самый низкий в Евросоюзе уровень вакцинации от коронавируса: всего 30% взрослого населения получили обе дозы препарата. Введение ковид-пропусков почти не повлияло на желание граждан прививаться, которые, как пишут местные СМИ, разочарованы правительством и противоречивыми заявлениями политиков, готовящихся к третьим парламентским выборам за год, намеченным на 14 ноября.

За последний день в Болгарии выявлено 5 286 новых случаев заражения коронавирусом.

София, Катарина Лане

София. Другие новости 09.11.21

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