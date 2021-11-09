Сербия первой в мире получит партию новейшего препарата от коронавируса

Сербия первой в мире получит новейшего препарата против коронавируса компании Pfizer, который снижает риск госпитализации и летального исхода зараженного на 89%. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Златибор Лончар.

«В мире всего три государства, подписавших такой договор, но Сербия первой получит препарат и сможет применять его в лечении заболевших», – цитирует его словам «Балканист.ру».

Министр уточнил, что в данный момент Сербия располагает всеми существующими в мире лекарствами от последствий заражения коронавирусом. Кроме того, начиная с 9 ноября в Сербии можно привиться вакциной компании Moderna. Это пятый доступный сербам препарат против Covid-19 наряду с вакцинами Pfizer/BioNTech, Sinopharm, AstraZeneca и российским «Спутником V».

«Мы считаем вакцинацию приоритетом в блокировании пандемии. Нужно упредить ситуацию, в которой пациента придётся лечить. Мы обеспечили все возможности для защиты людей, выполнив всё, что обещали», – подчеркнул Лончар.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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