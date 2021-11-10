Власти Македонии заявили об энергетическом кризисе

Правительство Северной Македонии объявило кризисную ситуацию в связи с дефицитом электроэнергии. Об этом сообщил министр экономики страны Крешник Бектеши. По его словам, такой режим будет действовать 30 дней.

Как пишет «Балканист.ру», министр заверил, что вводить ограничения пока не планируется, но македонские СМИ опубликовали список возможных мер, если события будут развиваться по негативному сценарию. Речь идет, прежде всего, об отключении наружной рекламы и витрин, ограничение освещения улиц, площадей, зданий до минимально безопасного уровня, а также запрет на использование кондиционеров и обогревателей в рабочих помещениях.

«В настоящее время мы, как правительство, нацелены на успешное решение проблем, связанных с глобальным энергетическим кризисом. Я повторяю, что мы вводим кризисное положение с целью оптимизации работы энергетических компаний, а также отказа от возможного введения в секторе ограничительных мер, которые могли бы негативно повлиять на повседневную жизнь граждан», – пояснил Бектеши.

Глава македонской Комиссии по энергетике Марко Бислимовский со своей стороны отметил, что положение ухудшает рост потребления электроэнергии в зимнее время, а также незаконные подключения к электросети и майнинг криптовалют. По его словам, энергосистема Северной Македонии испытывает острую нехватку внутреннего производства по причине плохого состояния ТЭС.

По мнению экспертов, ситуация в стране напрямую связана с глобальным кризисом в газовой отрасли Европы, который обострился этой осенью после того, как цены на газ выросли почти до 2 тысяч долларов за тысячу кубометров на фоне низкой заполненности газохранилищ.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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