Брюссель признал сербские ковид-сертификаты

Сегодня Еврокомиссия объявила о признании на территории стран ЕС цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса, которые выдаются в Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте Европейского союза в твиттере.

В настоящее время электронной системе ЕС о вакцинации подключены 49 стран и территорий на пяти континентах. Государства, которые получили одобрение ЕС, будут признавать сертификаты о вакцинации, выдаваемые в странах Евросоюза.

Как отмечает «Балканист.ру», сербский цифровой сертификат содержит информацию о вакцинации, негативном результате тестирования на коронавирус или перенесенном заболевании, вызванном Covid-19, и является эквивалентом европейского «зеленого» ковид-сертификата, позволяющего свободно въезжать в ЕС и перемещаться по его территории.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 15.11.21

За победу над португальцами: футболистов сборной Сербии наградят миллионом евро. / «Нам нужно достичь соглашения…»: Президенты Сербии и России обсудят цены на газ. / Патриарх Сербский отказался признать украинских раскольников. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»