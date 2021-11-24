Президент Сербии назвал важнейшие темы на переговорах с Путиным

Основными темами предстоящих 25 ноября переговоров президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича станут взаимодействие в области медицины и вопросы энергетики. Об этом сообщил сербский лидер в общении к согражданам.

«Мы согласовали стратегическую программу российско-сербских отношений. Мы договорились о первой фазе строительства Центра радиофармацевтики. Для нас важна вакцина «Спутник Лайт» и вопросы энергетики. Я буду бороться за интересы нашей страны и попрошу Владимира Путина пойти нам навстречу», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Россия – наш торговый партнёр, и я верю, что у нас есть все возможности увеличить объёмы сотрудничества», – отметил президент Сербии.

Еще одной темой обсуждения наверняка традиционно станет ситуация в балканском регионе. В ходе своего выступления сербский лидер отметил, что направит главам правительств всех стран письма с требованием объяснить, почему мировое сообщество закрывает глаза на «личное желание [«премьер-министра» Косово] Альбина Курти объединиться с Албанией».

Ранее сообщалось, что Вучич также намерен обсудить в ходе визита перспективы строительства в Сербии атомной электростанции.

Как уточнила пресс-служба Кремля, переговоры пройдет 25 ноября в Сочи. «Планируется обсудить актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, а также обменяться мнениями по ситуации на Балканах, включая перспективы косовского урегулирования», – говорится в сообщении.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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