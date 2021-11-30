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Вторник, 30 ноября 2021, 17:57 мск

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Германия готовится к пересмотру политики на сербском направлении

Берлин готовится изменить свою политику в отношении официального Белграда. Об этом заявила депутат Европейского парламента Виола фон Крамон. По ее словам, изменения могут произойти, когда министерство иностранных дел ФРГ возглавит представитель Партии зеленых Анналена Бербок.

Фон Кармон дала понять, что речь идет о процессе евроинтеграции, и выразила надежду, что в отношениях Берлина и Белграда «будет подведена черта, которая скажет о том, что европейские ценности не будут подвергаться опасности», передает «Балканист.ру».

Политик подчеркнула, что новое руководство внешнеполитического ведомства будет придерживаться подхода, который основывается на верховенстве закона и более критично оценивает результаты реформ и происходящее на местах.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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