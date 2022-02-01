Сербию и Болгарию свяжет новый газопровод

Сербия и Болгария начали реализацию совместного проекта по строительству газового интерконнектора. Работы на сербском участке (от приграничного Димитровграда до Ниша) открыла премьер-министр страны Ана Брнабич.

Как передает «Балканист.ру», сербский участок трубопровода занимает 109 км из 170-ти. Планируется, что за год по этой «нитке» будет проходить 1,8 млрд кубометров газа.

Стоимость проекта оценивается в 85,5 млн евро. Значительную часть средств на его реализацию выделили европейские банки и фонды.

Как предполагается, работы будут завершены в следующем году.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»