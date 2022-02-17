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Четверг, 17 февраля 2022, 18:40 мск

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Москва не оставит без ответа антироссийский марш в Черногории

Антироссийский «марш единения» в Подгорице, который планирует провести посольство Украины, не останется без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв украинского консула Михаила Шматова выйти на акцию.

«Консул Украины в Подгорице снабдил свой пост в Фейсбуке хэштегом «Россия должна быть уничтожена». Через несколько часов хэштег он убрал. Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций 19 февраля, когда запланирован «марш единения», организуемый украинским посольством. Это к вопросу о том, кто по-настоящему вынашивает агрессивные планы», – подчеркнула Захарова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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