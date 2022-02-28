В Сербию прибывают первые украинские беженцы

В Сербию начали прибывать украинские беженцы. Об этом сообщил директор сербского Центра защиты и помощи беженцам Радош Джурович. По его словам, страна готовится принять до 10 тысяч человек.

«Пока к нам прибыли люди, у которых в Сербии есть родственники или друзья. Мы направляем их в отдел пограничной полиции, чтобы оформить документы. Количество беженцев, которое прибудет в Сербию, зависит от того, как будут справляться соседние страны», – цитирует Джуровича «Балканист.ру».

По информации директора сербского центра, Венгрия оценивает вероятность прибытия до 600 тысяч беженцев. Джурович уточнил, что Украину уже покинули свыше 400 тысяч граждан, и, согласно предварительным оценкам, в зависимости от ситуации количество беженцев может достигнуть 5-7 млн человек.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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